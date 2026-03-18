FED baza faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Maliyyə
    18 mart, 2026
    22:24
    ABŞ-nin Federal Ehtiyat Sistemi (FED) gözlənildiyi kimi baza faiz dərəcəsini illik 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FED-nin məlumatında deyilir.

    "Yaxın Şərqdəki hadisələrin ABŞ iqtisadiyyatı üçün nəticələri qeyri-müəyyən olaraq qalır. Komitə (Açıq Bazarda Əməliyyatlar üzrə Federal Komitə - red.) risklərə diqqətlə yanaşır. Öz məqsədlərini dəstəkləmək üçün komitə federal fondlar üzrə dərəcənin hədəf diapazonunu 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlamaq qərarına gəlib. Hədəf dərəcəsinə əlavə düzəlişlərin miqyası və müddətləri nəzərdən keçirilərkən komitə daxil olan məlumatları, dəyişən perspektivləri və risk balansını diqqətlə qiymətləndirəcək. Komitə maksimum məşğulluğun dəstəklənməsinə və inflyasiyanın 2 %-lik hədəf səviyyəsinə qaytarılmasına qətiyyətlə sadiqdir", - məlumatda bildirilib.

    Cari ilin yanvar ayında keçirilən əvvəlki iclasda FED dərəcəni dəyişməz saxlamışdı, bundan əvvəl isə ardıcıl üç iclasda dərəcələri 0,25 faiz bəndi aşağı salmışdı.

    Federal Ehtiyat Sistemi baza faiz dərəcəsi ABŞ iqtisadiyyatı
    ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75%

