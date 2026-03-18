ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75%

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ФРС.

"Последствия событий на Ближнем Востоке для экономики США остаются неопределенными. Комитет внимательно относится к рискам. В поддержку своих целей комитет (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - FOMC) решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 3,5 до 3,75%. При рассмотрении масштабов и сроков дополнительных корректировок целевого ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет твердо привержен поддержке максимальной занятости и возвращению инфляции к целевому уровню в 2%", - говорится в релизе.

На предыдущем заседании в январе текущего года ФРС также сохранила ставку, а до этого снижала ставки три заседания подряд шагом по 0,25 процентного пункта.