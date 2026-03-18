Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Финансы
    • 18 марта, 2026
    • 22:08
    ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75%

    Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ФРС.

    "Последствия событий на Ближнем Востоке для экономики США остаются неопределенными. Комитет внимательно относится к рискам. В поддержку своих целей комитет (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - FOMC) решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 3,5 до 3,75%. При рассмотрении масштабов и сроков дополнительных корректировок целевого ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет твердо привержен поддержке максимальной занятости и возвращению инфляции к целевому уровню в 2%", - говорится в релизе.

    На предыдущем заседании в январе текущего года ФРС также сохранила ставку, а до этого снижала ставки три заседания подряд шагом по 0,25 процентного пункта.

    Федеральная резервная система (ФРС) процентная ставка Эскалация на Ближнем Востоке
    FED baza faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    22:29
    Фото

    Другие страны
    22:23

    Другие страны
    22:19
    Видео

    Внешняя политика
    22:08

    Финансы
    22:06

    В регионе
    22:03

    В регионе
    21:56

    Другие страны
    21:44

    Другие страны
    21:33

    Другие страны
    Лента новостей