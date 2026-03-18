CENTCOM: ABŞ Silahlı Qüvvələri İranda 8 minə yaxın hədəfi məhv edib

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı başlayandan bəri amerikalı hərbçilər 7,8 mindən çox hədəfi, o cümlədən 120-dən çox hərbi gəmini məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) bəyanatında qeyd olunub.

    Məlumata görə, ABŞ hərbi təyyarələri İrana qarşı əməliyyat başlayandan bəri 8 mindən çox döyüş uçuşu həyata keçirib. CENTCOM bildirib ki, əməliyyatlara çoxsaylı qırıcılar, strateji bombardmançı təyyarələr, aviadaşıyıcılar, raket esminesləri, sualtı qayıqlar, "Patriot" zenit-raket kompleksləri və "THAAD" raket əleyhinə müdafiə sistemləri cəlb edilib.

    "CENTCOM qüvvələri bilavasitə təhlükə yaradan yerlərə prioritet verərək İran rejiminin təhlükəsizlik aparatının sıradan çıxarılması məqsədilə hədəflərə zərbələr endirir", - komandanlıqdan vurğulanıb.

    Daha əvvəl CENTCOM rəhbəri admiral Bred Kuper bildirib ki, Hörmüz boğazında 100-dən çox İran gəmisi batırılıb.

    CENTCOM: ВС США уничтожили почти 8 тыс. целей в Иране

    Qubada həyat yoldaşını qətlə yetirən kişi daha sonra özünü öldürüb

    FED baza faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında Qarabağda keçirdiyi Novruz bayramları ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    İran parlamentinin sədri münaqişədə yeni mərhələnin başladığını bildirib

    KİV: Vens martın 19-da neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşəcək

    Ekvadorun "Los Lobos" qruplaşmasının lideri Meksikada saxlanılıb

    Slovakiya dizel yanacağının satışına və ixracına məhdudiyyətlər tətbiq edib

    Makron: Yeni təyyarədaşıyan gəminin tikintisi 10 milyard avroya başa gələcək

