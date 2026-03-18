    CENTCOM: ВС США уничтожили почти 8 тыс. целей в Иране

    С начала операции США и Израиля против Ирана американские военные уничтожили более 7,8 тыс. целей, среди которых более 120 военных кораблей.

    Как передает Report, это следует из заявления Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

    Согласно информации, американские военные самолеты совершили свыше 8 тысяч боевых вылетов с начала операции против Ирана. По данным CENTCOM, в операциях задействованы многочисленные истребители, стратегические бомбардировщики, авианосцы, ракетные эсминцы, подводные лодки, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

    "Силы Центрального командования США наносят удары по целям с целью демонтажа аппарата безопасности иранского режима, уделяя приоритетное внимание местам, представляющим непосредственную угрозу", - подчеркнули в командовании.

    Ранее глава CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что более 100 иранских судов потоплены в Ормузском проливе.

