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    ФАО: Около трети населения мира не имеет доступа к здоровому питанию

    АПК
    • 16 октября, 2026
    • 11:21
    ФАО: Около трети населения мира не имеет доступа к здоровому питанию

    Около трети населения планеты не имеет доступа к здоровому питанию.

    Как сообщает Report, об этом заявил резидент-представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят на мероприятии "Всемирный день продовольствия 2026" в Баку.

    По его словам, эти глобальные вызовы ставят важные вопросы и перед сельским хозяйством Азербайджана.

    "Сегодня главное - чтобы фермеры эффективнее использовали воду, адаптировались к сложным погодным условиям, сокращали потери при хранении продукции и находили более выгодные рынки. Сельское хозяйство играет центральную роль в доходах населения Азербайджана", - отметил он.

    По словам представителя ФАО, фермеры работают в разных условиях, но сталкиваются со схожими трудностями: ограниченными водными ресурсами, растущими издержками производства и негативным влиянием изменения климата.

    "Инновации позволяют улучшать системы орошения, своевременно получать информацию о погоде и создавать цифровые каналы продаж. Но инновация не обязательно означает сложную или дорогую технологию. Любое простое решение, обеспечивающее экономию воды, сокращающее отходы или повышающее доход фермера, - тоже инновация. Главное условие - реальный результат на месте", - добавил он.

    здоровое питание Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
    FAO: Dünya əhalisinin təxminən 1/3-i sağlam qidalanmaq imkanından məhrumdur
    FAO: Nearly one-third of global population can't afford healthy diet
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