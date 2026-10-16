ФАО: Около трети населения мира не имеет доступа к здоровому питанию

Около трети населения планеты не имеет доступа к здоровому питанию.

Как сообщает Report, об этом заявил резидент-представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят на мероприятии "Всемирный день продовольствия 2026" в Баку.

По его словам, эти глобальные вызовы ставят важные вопросы и перед сельским хозяйством Азербайджана.

"Сегодня главное - чтобы фермеры эффективнее использовали воду, адаптировались к сложным погодным условиям, сокращали потери при хранении продукции и находили более выгодные рынки. Сельское хозяйство играет центральную роль в доходах населения Азербайджана", - отметил он.

По словам представителя ФАО, фермеры работают в разных условиях, но сталкиваются со схожими трудностями: ограниченными водными ресурсами, растущими издержками производства и негативным влиянием изменения климата.

"Инновации позволяют улучшать системы орошения, своевременно получать информацию о погоде и создавать цифровые каналы продаж. Но инновация не обязательно означает сложную или дорогую технологию. Любое простое решение, обеспечивающее экономию воды, сокращающее отходы или повышающее доход фермера, - тоже инновация. Главное условие - реальный результат на месте", - добавил он.