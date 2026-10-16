Премьер Нидерландов заявил о нехватке помощи Украине со стороны стран ЕС

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что лишь немногие страны ЕС готовы увеличить финансовую и военную помощь Украине, призвав европейских партнеров активнее поддерживать Киев на фоне российских ударов и приближения зимы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил перед началом второго дня саммита глав государств и правительств ЕС, где основным вопросом повестки является поддержка Украины.

"Я пока не удовлетворен числом стран, действительно готовых выделить дополнительные средства на финансовую поддержку Украины, а также тех, кто намерен увеличить военную помощь. Это крайне важно, в том числе для защиты воздушного пространства Украины", - сказал Йеттен.

По его словам, российские атаки ежедневно наносят огромный ущерб инфраструктуре страны, приводят к гибели и ранениям людей, а приближение зимы делает ситуацию особенно тревожной.

Йеттен сообщил, что Нидерланды, входящие в число крупнейших доноров Украины, активно занимаются поиском вооружений в разных странах, чтобы помочь Киеву защищаться от ударов РФ. Кроме того, Амстердам использует старое оборудование для восстановления украинской энергетической системы.

Премьер также призвал Европу продемонстрировать безусловную поддержку Киеву на фоне напряженности в отношениях Украины и США. По его словам, Вашингтон также заинтересован в поддержке Украины, а европейские страны должны содействовать сохранению американского участия.

"За последние полтора года мы не раз видели подобные трудности в дипломатических отношениях между США и Украиной. В такие моменты Европа должна следить за тем, чтобы все оставались вовлечены в этот процесс", - сказал Йеттен.

Он добавил, что Зеленский вправе самостоятельно определять, как защищать Украину, и должен играть ключевую роль в переговорах о мире с президентом России Владимиром Путиным. По словам Йеттена, европейские страны несут общую ответственность за безопасность, поскольку Россия предпринимает действия по дестабилизации не только Украины, но и других стран Европы.