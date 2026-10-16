ЦБА обсудил сотрудничество с финансовыми структурами ОАЭ и Швейцарии
Финансы
- 16 октября, 2026
- 11:18
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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил возможности сотрудничества с Коммерческим банком Абу-Даби (ОАЭ) и швейцарской компанией UBS Asset Management.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, встречи состоялись в рамках делового визита делегации регулятора в Бангкок.
Первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров встретился с руководителями этих финансовых структур.
Стороны обменялись мнениями о глобальной и региональной макроэкономической ситуации, тенденциях развития финансового сектора, а также подходах к управлению долговыми и финансовыми рисками, ликвидностью и рискованными активами.
Также обсуждались текущее состояние сотрудничества и возможности его расширения.
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