ЦБА обсудил сотрудничество с финансовыми структурами ОАЭ и Швейцарии

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил возможности сотрудничества с Коммерческим банком Абу-Даби (ОАЭ) и швейцарской компанией UBS Asset Management.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, встречи состоялись в рамках делового визита делегации регулятора в Бангкок.

Первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров встретился с руководителями этих финансовых структур.

Стороны обменялись мнениями о глобальной и региональной макроэкономической ситуации, тенденциях развития финансового сектора, а также подходах к управлению долговыми и финансовыми рисками, ликвидностью и рискованными активами.

Также обсуждались текущее состояние сотрудничества и возможности его расширения.