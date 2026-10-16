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    ЦБА обсудил сотрудничество с финансовыми структурами ОАЭ и Швейцарии

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 11:18
    ЦБА обсудил сотрудничество с финансовыми структурами ОАЭ и Швейцарии

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил возможности сотрудничества с Коммерческим банком Абу-Даби (ОАЭ) и швейцарской компанией UBS Asset Management.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, встречи состоялись в рамках делового визита делегации регулятора в Бангкок.

    Первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров встретился с руководителями этих финансовых структур.

    Стороны обменялись мнениями о глобальной и региональной макроэкономической ситуации, тенденциях развития финансового сектора, а также подходах к управлению долговыми и финансовыми рисками, ликвидностью и рискованными активами.

    Также обсуждались текущее состояние сотрудничества и возможности его расширения.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Швейцария
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    AMB BƏƏ və İsveçrənin maliyyə qurumları ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
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    Azerbaijan Central Bank discusses cooperation with ADCB and UBS Asset Management
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