Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Брэд Купер: В Ормузском проливе 100 иранских судов были погружены на дно моря

    Другие страны
    • 16 марта, 2026
    • 17:59
    Командующий адмирал Брэд Купер объявил, что более 100 иранских судов были погружены на дно моря в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе видеообращения в соцсетях.

    "Более 100 иранских судов были погружены на дно моря, "и это еще не все". Благодарю 50 тыс. военнослужащих США, которые сделали все это возможным, уничтожив более 90 военных объектов на острове Харк. На сегодняшний день наши ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты совместно совершили более 6 тыс. боевых вылетов, продемонстрировав потенциал объединенных вооруженных сил США, поскольку мы сохраняем превосходство в воздухе над иранским небом", - отметил он.

    Купер также подчеркнул, что удары США и партнеров наносятся с целью лишить Иран возможности проецировать силу против американцев и своих соседей.

    "Мы также нацелены на устранение многолетней угрозы Ирана свободному торговому потоку через Ормузский пролив", - подчеркнул он.

    Брэд Купер Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Последние новости

