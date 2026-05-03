Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb
Region
- 03 may, 2026
- 18:31
Rusiyanın Maqadan bölgəsindəki kömür mədənində aparılan axtarışlar zamanı dörd nəfərin meyiti tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Mayın 3-də Susumanski şəhər rayonunda axtarış-xilasetmə əməliyyatları zamanı dörd nəfərin meyiti aşkar edilib. İlkin məlumata görə, dağıntılar altında səkkiz nəfərə qədər insan qala bilər", - deyə açıqlamada bildirilir.
Qeyd olunub ki, axtarış-xilasetmə əməliyyatları gecə-gündüz davam edir.
Xatırladaq ki, aprelin 30-da Maqadan bölgəsindəki Kadıkçanski açıq kömür mədənində sel nəticəsində qaya kütləsi uçqunu baş verib
Son xəbərlər
20:12
Samir Məmmədli bodibildinq üzrə Avropa çempionatının mütləq qalibi olubFərdi
19:50
Foto
Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİBTurizm
19:40
Foto
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyibKomanda
19:39
Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişibHadisə
19:34
Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıbDigər ölkələr
19:14
Foto
"Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olubDaxili siyasət
19:01
Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİBRegion
18:47
Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıbMedia
18:31