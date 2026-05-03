На угольном разрезе в Магаданской области нашли тела четырех человек

Тела четырех погибших найдены на угольном разрезе в Магаданской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

"Третьего мая во время поисково-спасательных работ в Сусуманском городском округе обнаружены тела четырех человек. По предварительной информации, всего под завалами могут находиться до восьми человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поисково-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Напомним, что 30 апреля на угольном разрезе "Кадыкчанский" в Магаданской области произошел сход горной массы из-за селей.