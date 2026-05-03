На угольном разрезе в Магаданской области нашли тела четырех человек
В регионе
- 03 мая, 2026
- 18:13
Тела четырех погибших найдены на угольном разрезе в Магаданской области РФ.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
"Третьего мая во время поисково-спасательных работ в Сусуманском городском округе обнаружены тела четырех человек. По предварительной информации, всего под завалами могут находиться до восьми человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поисково-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме.
Напомним, что 30 апреля на угольном разрезе "Кадыкчанский" в Магаданской области произошел сход горной массы из-за селей.
