В России обрушился рудник: 8 человек оказались под завалами

В Магаданской области РФ в результате обрушения на руднике под завалами могут находиться восемь человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МЧС России.

"Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе "Кадыкчанский" в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек", - сообщили в ведомстве.

К месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики. К вылету также готовится вертолет Ми-8 МЧС России.