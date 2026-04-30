Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В России обрушился рудник: 8 человек оказались под завалами

    Другие страны
    • 30 апреля, 2026
    • 10:25
    В России обрушился рудник: 8 человек оказались под завалами

    В Магаданской области РФ в результате обрушения на руднике под завалами могут находиться восемь человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МЧС России.

    "Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе "Кадыкчанский" в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек", - сообщили в ведомстве.

    К месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики. К вылету также готовится вертолет Ми-8 МЧС России.

