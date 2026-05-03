Azərbaycanın cüdo millisi "Böyük Dəbilqə"də 3 medal qazanıb

    Azərbaycanın cüdo millisi Böyük Dəbilqədə 3 medal qazanıb

    Azərbaycanın cüdo millisi Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirini 3 bürünc medalla başa vurub.

    "Report" xəbər verir ki, yarışıb son günündə təmsilçilərimizdən Camal Qamzatxanov (+ 100 kq) və Uşaqni Kokauri (+100 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Bununla da yığma turniri 3 bürünc medalla başa vurub. Daha əvvəl təmsilçilərimizdən Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxmışdı.

    Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала три медали на турнире "Большого шлема"

