    • 03 мая, 2026
    • 18:51
    Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала три медали на турнире Большого шлема

    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила турнир "Большого шлема", проходивший в столице Таджикистана Душанбе, с тремя бронзовыми медалями.

    Как сообщает Report, в заключительный день соревнований представители Азербайджана Джамал Гамзатханов и Ушанги Кокаури, выступавшие в весовой категории свыше 100 кг, завоевали бронзовые награды.

    Таким образом, национальная команда завершила турнир с тремя бронзовыми медалями. Ранее азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев, выступавший в весовой категории до 73 кг, также поднялся на третью ступень пьедестала почета.

    Azərbaycanın cüdo millisi "Böyük Dəbilqə"də 3 medal qazanıb

