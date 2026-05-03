Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала три медали на турнире "Большого шлема"

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила турнир "Большого шлема", проходивший в столице Таджикистана Душанбе, с тремя бронзовыми медалями.

Как сообщает Report, в заключительный день соревнований представители Азербайджана Джамал Гамзатханов и Ушанги Кокаури, выступавшие в весовой категории свыше 100 кг, завоевали бронзовые награды.

Таким образом, национальная команда завершила турнир с тремя бронзовыми медалями. Ранее азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев, выступавший в весовой категории до 73 кг, также поднялся на третью ступень пьедестала почета.