    Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıb

    3 may - Dünya Mətbuat Azadlığı Günündə Papa XIV Leo söz azadlığının pozulmasını pisləyib və jurnalistlərin xatirəsini yad edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    "Bu gün biz Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Gününü qeyd edirik... təəssüf ki, bu hüquq tez-tez pozulur, bəzən açıq-aşkar, bəzən isə daha incə formalarda", - deyə o əlavə edib.

    Papa dindarları qaynar nöqtələrdə işləyərkən vəfat edən jurnalist və media işçilərini xatırlamağa çağırıb.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə 10-u qadın olmaqla, 128 jurnalist və media işçisi öldürülüb.

    Roma Papası XIV Leo Jurnalist
    Папа Римский осудил нападения на журналистов

