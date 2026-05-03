Папа Римский осудил нападения на журналистов

Папа Римский Лев XIV в День свободы печати, отмечаемый 3 мая, осудил нарушения свободы слова и почтил память журналистов.

"Сегодня мы отмечаем Всемирный день свободы печати… К сожалению, это право часто нарушается – иногда открыто, иногда в более завуалированных формах", - заявил он.

Папа призвал верующих вспомнить журналистов и сотрудников СМИ, погибших во время работы в горячих точках.

Отметим, что в 2025 году были убиты 128 журналистов и работников СМИ, среди них – 10 женщин.