İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İran parlamentinin sədri münaqişədə yeni mərhələnin başladığını bildirib

    18 mart, 2026
    İranın qaz infrastrukturuna endirilən zərbələr regiondakı münaqişənin yeni mərhələsinin başlanğıcı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirməklə düşmən döyüş meydanındakı uğursuzluqlarını ört-basdır etməyə çalışır.

    "Bu onlar üçün intihara bərabərdir. "Gözə göz" prinsipi qüvvəyə minib və münaqişə yeni səviyyəyə keçib", - Qalibaf yazıb.

    Çərşənbə günü İsrail və ABŞ tərəfindən endirilən zərbələr nəticəsində "Cənub Pars" qaz yatağının bir sıra obyektlərində yanğınlar baş verib.

    Cənub Pars qaz yatağı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Məhəmmədbaqer Qalibaf
    Спикер иранского парламента заявил о начале нового этапа конфликта

    Son xəbərlər

    22:36

    Qubada həyat yoldaşını qətlə yetirən kişi daha sonra özünü öldürüb

    Hadisə
    22:31

    CENTCOM: ABŞ Silahlı Qüvvələri İranda 8 minə yaxın hədəfi məhv edib

    Digər ölkələr
    22:24

    FED baza faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Maliyyə
    22:16
    Video

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında Qarabağda keçirdiyi Novruz bayramları ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    22:14

    İran parlamentinin sədri münaqişədə yeni mərhələnin başladığını bildirib

    Region
    22:02

    KİV: Vens martın 19-da neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:55

    Ekvadorun "Los Lobos" qruplaşmasının lideri Meksikada saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:45

    Slovakiya dizel yanacağının satışına və ixracına məhdudiyyətlər tətbiq edib

    Digər ölkələr
    21:36

    Makron: Yeni təyyarədaşıyan gəminin tikintisi 10 milyard avroya başa gələcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti