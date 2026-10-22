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    Neftçalada 3 yaşlı uşaq traktorun qoşqusunun altında qalaraq ölüb

    Hadisə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 22:57
    Neftçalada 3 yaşlı uşaq traktorun qoşqusunun altında qalaraq ölüb

    Neftçala rayonunda azyaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Pirətəvan adlanan ərazisinə gedən yolda qeydə alınıb.

    İlkin məlumata əsasən, Həsənabad qəsəbəsində qeydiyyatda olan, Neftçala şəhəri R. Həsənov küçəsində yaşayan 3 yaşlı uşaq velosipedlə hərəkətdə olarkən traktorun qoşqusunun altında qalıb.

    Uşaq aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Bədbəxt hadisə Traktor Neftçala
    В Нефтчале трехлетний ребенок скончался в результате несчастного случая
    MiniBoss
    MiniBoss

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