В Нефтчале трехлетний ребенок скончался в результате несчастного случая
Происшествия
- 22 октября, 2026
- 23:31
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В Нефтчалинском районе трехлетний ребенок скончался в результате несчастного случая.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на дороге в святилище Пирятаван.
Согласно предварительной информации, 3-летний ребенок на велосипеде попал под прицеп трактора.
Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту начато расследование.
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