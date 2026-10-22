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    В Нефтчале трехлетний ребенок скончался в результате несчастного случая

    Происшествия
    • 22 октября, 2026
    • 23:31
    В Нефтчале трехлетний ребенок скончался в результате несчастного случая

    В Нефтчалинском районе трехлетний ребенок скончался в результате несчастного случая.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на дороге в святилище Пирятаван.

    Согласно предварительной информации, 3-летний ребенок на велосипеде попал под прицеп трактора.

    Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту начато расследование.

    Нефтчала
    Neftçalada 3 yaşlı uşaq traktorun qoşqusunun altında qalaraq ölüb
    MiniBoss
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