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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri dünya çempionatında iştirak edəcək güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb

    Fərdi
    • 22 oktyabr, 2026
    • 22:37
    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri dünya çempionatında iştirak edəcək güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb

    Azərbaycanın Qazaxıstan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əlizamin Əsgərov Azərbaycan Güləş Federasiyasının (AGF) nümayəndə heyətini qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a AGF-dən məlumat verilib.

    Görüş zamanı səfir oktyabrın 24-dən – noyabrın 1-dək Astana şəhərində böyüklər arasında dünya çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan milli komandalarına uğurlar arzulayıb, idmançılarımızın ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklərinə əminliyini ifadə edib.

    AGF nümayəndələri göstərilən diqqətə, qonaqpərvərliyə və dəstəyə görə səfirə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri dünya çempionatında iştirak edəcək güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb
    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri dünya çempionatında iştirak edəcək güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb
    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri dünya çempionatında iştirak edəcək güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb

    Azərbaycan Güləş Federasiyası
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