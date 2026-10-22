Azərbaycan BMT-də mina təhlükəsi və qanunsuz silah dövriyyəsi məsələsini qaldırıb
- 22 oktyabr, 2026
- 22:11
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Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Birinci Komitənin (Silahsızlanma və Beynəlxalq Təhlükəsizlik Komitəsi) adi silahlarla bağlı tematik müzakirələrində Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təhlükəsi və qanunsuz silah dövriyyəsi məsələlərinə diqqət çəkib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyinin birinci katibi Məqsəd Hüseynov müzakirələr zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, təxminən üç onillik ərzində Azərbaycanın işğal altında olmuş ərazilərinin bir hissəsi qanunsuz fəaliyyətlər, o cümlədən adi silahların, döyüş sursatlarının və əlaqəli materialların qanunsuz dövriyyəsi üçün əlverişli şərait yaradan "boz zona"ya çevrilib.
Qeyd olunub ki, Azərbaycanın suverenliyinin bərpasından sonra həmin ərazilərdə sərhəd nəzarəti gücləndirilib və bununla da qanunsuz silah dövriyyəsi riski azaldılıb.
Müzakirələr zamanı Azərbaycanda mina təhlükəsinin miqyasına da xüsusi diqqət yetirilib. Bildirilib ki, son üç onillikdə 3 500-dən çox insan mina və müharibənin partlamamış qalıqlarının qurbanı olub.
Belə ki, 2020-ci ilin noyabrından bəri qadınlar və uşaqlar da daxil olmaqla, 443 Azərbaycan vətəndaşı mina partlayışları nəticəsində həlak olub və ya xəsarət alıb. Qurbanların sayının artmaqda davam etdiyi vurğulanıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, ərazilərin minalarla çirklənməsi insanların həyatı üçün təhlükə yaratmaqla yanaşı, bərpa və yenidənqurma işlərinə mane olur, kənd təsərrüfatı torpaqlarından istifadəni məhdudlaşdırır, məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına təhlükəsiz və ləyaqətli qayıdışını çətinləşdirir.
Bildirilib ki, mina təhlükəsinin aradan qaldırılması üçün beynəlxalq həmrəyliyin gücləndirilməsi, tərəfdaşlığın genişləndirilməsi və humanitar minatəmizləmə fəaliyyətlərinə yardımın artırılması vacibdir.
During the #UNGA81 #FirstCommittee thematic discussions on #conventionalweapons, #Azerbaijan informed the Committee that for nearly three decades, parts of its territory that were under occupation served as a “grey zone”, creating conditions conducive to illicit activity, including the trafficking of conventional arms, ammunition and related material. It was emphasised that, following the restoration of its sovereignty, Azerbaijan strengthened border controls in these areas, thereby reducing the risk of such illicit trafficking. Particular attention was drawn to the landmine threat in Azerbaijan. Over the past three decades, more than 3,500 people have fallen victim to landmines and explosive remnants of war. Since November 2020 alone, 443 Azerbaijani citizens, including women and children, have been killed or injured, with the number continuing to rise. The statement underscored that, beyond the immediate threat to human life, extensive landmine contamination continues to impede reconstruction and rehabilitation efforts, restrict the use of agricultural land, and hinder the safe and dignified return of internally displaced persons to their places of origin. Addressing the persistent landmine threat in Azerbaijan requires sustained international solidarity, stronger partnerships and enhanced assistance for humanitarian mine action.— Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) October 22, 2026