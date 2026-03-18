    Спикер иранского парламента заявил о начале нового этапа конфликта

    В регионе
    • 18 марта, 2026
    • 22:03
    Спикер иранского парламента заявил о начале нового этапа конфликта

    Удары по газовой инфраструктуре Ирана ознаменовали начало нового этапа конфликта в регионе.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    По его словам, "противник стремится замаскировать свои провалы на поле боя", нанося удары по инфраструктурным объектам.

    "Для них это равносильно самоубийству. Вступил в действие принцип око за око, и конфликт перешел на новый уровень", - написал Галибаф.

    В среду руководитель администрации района Ассаллуйе в иранской провинции Бушер сообщил о том, что в результате ударов со стороны Израиля и США на ряде объектов газового месторождения Южный Парс вспыхнули пожары.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана энергетическая инфраструктура
    İran parlamentinin sədri münaqişədə yeni mərhələnin başladığını bildirib
    Последние новости

