Джейхун Байрамов призвал страны ОТГ к расширению экономического сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал страны Организации тюркских государств (ОТГ) к расширению экономического сотрудничества.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, об этом глава ведомства заявил на XIII саммите Совета глав государств ОТГ в Анкаре.

Байрамов сообщил, что главным приоритетом председательства Азербайджана в ОТГ в течение последнего года были региональный мир и безопасность. По его словам, это направление сохраняет особую актуальность в условиях расширения масштабов международных конфликтов, роста угроз безопасности и нарушения норм и принципов международного права.

Говоря о восстановлении освобожденных территорий, министр отметил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительные и созидательные работы и создается современная инфраструктура. Около 100 тыс. человек уже проживают, работают или учатся в этих регионах.

Байрамов назвал расширение экономического сотрудничества одним из основных приоритетов ОТГ.

"Развитие Среднего коридора, реализация Зангезурского коридора, расширение транспортных связей, взаимные инвестиции и совместные проекты создают новые возможности для сотрудничества в торговой и промышленной сферах", - отметил он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан продолжает выполнять роль надежного поставщика традиционных энергоресурсов и одновременно вносит вклад в развитие зеленых энергетических и цифровых связей между Центральной Азией и Европой.

Коснувшись сохранения общей истории, языка и культурного наследия, Байрамов напомнил о проведении в текущем году в Баку Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, и заседания Совета руководителей мусульманских религиозных управлений.

Министр также подчеркнул значение формата "ОТГ+" для укрепления международных позиций организации и указал на необходимость продолжения усилий по получению ОТГ статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

В завершение выступления Байрамов поблагодарил государства-члены за поддержку в период председательства Азербайджана и пожелал Турции успехов во время ее председательства в организации.

Он также выразил признательность завершающему полномочия генеральному секретарю ОТГ Кубанычбеку Омуралиеву за вклад в развитие организации. Нового генерального секретаря Мирвохида Азимова министр поздравил с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

По итогам саммита была принята Анкарская декларация.