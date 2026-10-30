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    Джейхун Байрамов призвал страны ОТГ к расширению экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 15:20
    Джейхун Байрамов призвал страны ОТГ к расширению экономического сотрудничества

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал страны Организации тюркских государств (ОТГ) к расширению экономического сотрудничества.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, об этом глава ведомства заявил на XIII саммите Совета глав государств ОТГ в Анкаре.

    Байрамов сообщил, что главным приоритетом председательства Азербайджана в ОТГ в течение последнего года были региональный мир и безопасность. По его словам, это направление сохраняет особую актуальность в условиях расширения масштабов международных конфликтов, роста угроз безопасности и нарушения норм и принципов международного права.

    Говоря о восстановлении освобожденных территорий, министр отметил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительные и созидательные работы и создается современная инфраструктура. Около 100 тыс. человек уже проживают, работают или учатся в этих регионах.

    Байрамов назвал расширение экономического сотрудничества одним из основных приоритетов ОТГ.

    "Развитие Среднего коридора, реализация Зангезурского коридора, расширение транспортных связей, взаимные инвестиции и совместные проекты создают новые возможности для сотрудничества в торговой и промышленной сферах", - отметил он.

    Министр подчеркнул, что Азербайджан продолжает выполнять роль надежного поставщика традиционных энергоресурсов и одновременно вносит вклад в развитие зеленых энергетических и цифровых связей между Центральной Азией и Европой.

    Коснувшись сохранения общей истории, языка и культурного наследия, Байрамов напомнил о проведении в текущем году в Баку Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, и заседания Совета руководителей мусульманских религиозных управлений.

    Министр также подчеркнул значение формата "ОТГ+" для укрепления международных позиций организации и указал на необходимость продолжения усилий по получению ОТГ статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

    В завершение выступления Байрамов поблагодарил государства-члены за поддержку в период председательства Азербайджана и пожелал Турции успехов во время ее председательства в организации.

    Он также выразил признательность завершающему полномочия генеральному секретарю ОТГ Кубанычбеку Омуралиеву за вклад в развитие организации. Нового генерального секретаря Мирвохида Азимова министр поздравил с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

    По итогам саммита была принята Анкарская декларация.

    Джейхун Байрамов призвал страны ОТГ к расширению экономического сотрудничества
    Джейхун Байрамов призвал страны ОТГ к расширению экономического сотрудничества
    Джейхун Байрамов призвал страны ОТГ к расширению экономического сотрудничества
    Джейхун Байрамов призвал страны ОТГ к расширению экономического сотрудничества

    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Организация тюркских государств (ОТГ) Средний коридор Экономическое сотрудничество
    Фото
    Ceyhun Bayramov TDT-nin Zirvə görüşündə Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılmasının əhəmiyyətindən danışıb
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    Bayramov addresses 13th Organization of Turkic States summit in Ankara
    44 filmi
    44 filmi

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