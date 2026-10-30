Флориан Зенгстшмид: Карабах повышает привлекательность туристического продукта Азербайджана
- 30 октября, 2026
- 14:42
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Карабах является важной частью продвижения Азербайджана на глобальном и Азиатско-Тихоокеанском туристических рынках, а потенциал региона создает дополнительную ценность для туристического продукта страны.
Об этом заявил председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид в интервью Report.
По его словам, при позиционировании страны в качестве туристического направления особое внимание уделяется Карабаху с его богатыми природными ресурсами и уникальным культурным наследием.
"Карабах является важной частью продвижения нашей страны как туристического направления как в глобальном масштабе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Туристический потенциал региона очень велик и создает дополнительную ценность для существующих туристических продуктов Азербайджана", - отметил он.
В качестве примера Зенгстшмид привел Шушу, назвав ее колыбелью культуры Азербайджана.
"Родник "Иса булагы", величественные горы и пейзажи создают благоприятные возможности для пешего туризма, отдыха на природе и развития зимних видов спорта", - сказал он.
Глава ATB подчеркнул, что Карабах также отличается большим разнообразием с точки зрения исторического наследия, культуры, гастрономии и винного туризма.
"Все это обогащает существующий туристический опыт Азербайджана и делает туристический продукт страны более привлекательным", - заключил Зенгстшмид.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.