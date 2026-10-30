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    Флориан Зенгстшмид: Карабах повышает привлекательность туристического продукта Азербайджана

    Туризм
    • 30 октября, 2026
    • 14:42
    Флориан Зенгстшмид: Карабах повышает привлекательность туристического продукта Азербайджана

    Карабах является важной частью продвижения Азербайджана на глобальном и Азиатско-Тихоокеанском туристических рынках, а потенциал региона создает дополнительную ценность для туристического продукта страны.

    Об этом заявил председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид в интервью Report.

    По его словам, при позиционировании страны в качестве туристического направления особое внимание уделяется Карабаху с его богатыми природными ресурсами и уникальным культурным наследием.

    "Карабах является важной частью продвижения нашей страны как туристического направления как в глобальном масштабе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Туристический потенциал региона очень велик и создает дополнительную ценность для существующих туристических продуктов Азербайджана", - отметил он.

    В качестве примера Зенгстшмид привел Шушу, назвав ее колыбелью культуры Азербайджана.

    "Родник "Иса булагы", величественные горы и пейзажи создают благоприятные возможности для пешего туризма, отдыха на природе и развития зимних видов спорта", - сказал он.

    Глава ATB подчеркнул, что Карабах также отличается большим разнообразием с точки зрения исторического наследия, культуры, гастрономии и винного туризма.

    "Все это обогащает существующий туристический опыт Азербайджана и делает туристический продукт страны более привлекательным", - заключил Зенгстшмид.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    Флориан Зенгстшмид Туризм в Азербайджане
    Florian Zenqstşmid: "Qarabağ ölkənin turizm məhsullarına əlavə dəyər qatır"
    Florian Sengstschmid: Garabagh enhances Azerbaijan's tourism appeal
    44 filmi
    44 filmi

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