Флориан Зенгстшмид: Карабах повышает привлекательность туристического продукта Азербайджана

Карабах является важной частью продвижения Азербайджана на глобальном и Азиатско-Тихоокеанском туристических рынках, а потенциал региона создает дополнительную ценность для туристического продукта страны.

Об этом заявил председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид в интервью Report.

По его словам, при позиционировании страны в качестве туристического направления особое внимание уделяется Карабаху с его богатыми природными ресурсами и уникальным культурным наследием.

"Карабах является важной частью продвижения нашей страны как туристического направления как в глобальном масштабе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Туристический потенциал региона очень велик и создает дополнительную ценность для существующих туристических продуктов Азербайджана", - отметил он.

В качестве примера Зенгстшмид привел Шушу, назвав ее колыбелью культуры Азербайджана.

"Родник "Иса булагы", величественные горы и пейзажи создают благоприятные возможности для пешего туризма, отдыха на природе и развития зимних видов спорта", - сказал он.

Глава ATB подчеркнул, что Карабах также отличается большим разнообразием с точки зрения исторического наследия, культуры, гастрономии и винного туризма.

"Все это обогащает существующий туристический опыт Азербайджана и делает туристический продукт страны более привлекательным", - заключил Зенгстшмид.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.