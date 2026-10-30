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    Штайнмайер призвал Китай содействовать сохранению международного порядка

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 15:04
    Штайнмайер призвал Китай содействовать сохранению международного порядка

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине призвал Китай внести свой вклад в сохранение международного порядка, основанного на Уставе ООН.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    "Мы все несем ответственность за международный порядок и за условия, в которых государства поддерживают и выстраивают отношения друг с другом", - заявил Штайнмайер.

    Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал Германию и Китай содействовать формированию более справедливой и стабильной системы глобального управления. Он выразил заинтересованность в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства и заявил, что обе страны должны играть ведущую роль в формировании новой модели сотрудничества, основанной на равенстве, взаимной выгоде и стратегической стабильности.

    "Эта новая модель посылает миру позитивный сигнал: мы выступаем за открытость, а не замкнутость, за сотрудничество, а не конфронтацию", - отметил китайский лидер.

    Пятидневный визит Штайнмайера в Китай продлится до 31 октября.

    Франк-Вальтер Штайнмайер Си Цзиньпин Китайская Народная Республика (КНР) Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Ştaynmayer Çini beynəlxalq nizamın qorunmasına töhfə verməyə çağırıb
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