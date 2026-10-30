Штайнмайер призвал Китай содействовать сохранению международного порядка

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине призвал Китай внести свой вклад в сохранение международного порядка, основанного на Уставе ООН.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Мы все несем ответственность за международный порядок и за условия, в которых государства поддерживают и выстраивают отношения друг с другом", - заявил Штайнмайер.

Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал Германию и Китай содействовать формированию более справедливой и стабильной системы глобального управления. Он выразил заинтересованность в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства и заявил, что обе страны должны играть ведущую роль в формировании новой модели сотрудничества, основанной на равенстве, взаимной выгоде и стратегической стабильности.

"Эта новая модель посылает миру позитивный сигнал: мы выступаем за открытость, а не замкнутость, за сотрудничество, а не конфронтацию", - отметил китайский лидер.

Пятидневный визит Штайнмайера в Китай продлится до 31 октября.