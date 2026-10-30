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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    США продолжат поддерживать партнеров в сфере помощи людям с аутизмом в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 14:53
    США продолжат поддерживать партнеров в сфере помощи людям с аутизмом в Азербайджане

    США намерены продолжать поддерживать азербайджанских партнеров, работающих в сфере помощи людям с аутизмом.

    Как сообщает Report со ссылкой на публикацию американской дипмиссии в соцсети Х, 30 октября временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила Центр аутизма, действующий при Общественном объединении "Birgə və Sağlam".

    Отмечается, что визит подтвердил приверженность американского правительства поддержке людей с аутизмом в Азербайджане.

    В дипмиссии подчеркнули, что аутизм становится одним из приоритетных направлений глобального общественного здравоохранения и требует все большего внимания. В этой связи США намерены продолжать сотрудничество и оказывать поддержку азербайджанским партнерам, работающим в данной сфере.

    Эми Карлон Азербайджано-американские отношения
    ABŞ Azərbaycanda autizmli insanlara yardım sahəsində tərəfdaşlarını dəstəkləməyə davam edəcək
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