США продолжат поддерживать партнеров в сфере помощи людям с аутизмом в Азербайджане
- 30 октября, 2026
- 14:53
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США намерены продолжать поддерживать азербайджанских партнеров, работающих в сфере помощи людям с аутизмом.
Как сообщает Report со ссылкой на публикацию американской дипмиссии в соцсети Х, 30 октября временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила Центр аутизма, действующий при Общественном объединении "Birgə və Sağlam".
Отмечается, что визит подтвердил приверженность американского правительства поддержке людей с аутизмом в Азербайджане.
В дипмиссии подчеркнули, что аутизм становится одним из приоритетных направлений глобального общественного здравоохранения и требует все большего внимания. В этой связи США намерены продолжать сотрудничество и оказывать поддержку азербайджанским партнерам, работающим в данной сфере.
Oktyabrın 30-da ABŞ-nin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon “Birgə və Sağlam” İctimai Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Autizm Mərkəzini ziyarət edərək, ABŞ hökumətinin Azərbaycanda autizmli şəxslərə dəstəyini bir daha təsdiqlədi. Birləşmiş Ştatlar qlobal ictimai səhiyyənin getdikcə daha çox diqqət tələb edən prioritet məsələlərindən biri olan autizm sahəsində fəaliyyət göstərən azərbaycanlı tərəfdaşlarına dəstəyini davam etdirməkdə qərarlıdır.— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) October 30, 2026