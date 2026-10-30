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    Сеть АЗС SOCAR в Румынии расширилась до 100 станций

    Энергетика
    • 30 октября, 2026
    • 15:14
    Сеть АЗС SOCAR в Румынии расширилась до 100 станций

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ввела в эксплуатацию 100-ю автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Petroleum SA, АЗС начала работу в городе Галац.

    Выступивший на официальной церемонии открытия вице-президент SOCAR Анар Мамедов отметил, что здесь будет продаваться бензин Nano 95 и Nano 98, а таже дизельное топливо Nano Dizel и Nano Super Dizel. Помимо этого, в кафе Nar на территории станции можно будет приобрести азербайджанские товары.

    В целях продвижения бренда Made in Azerbaijan на заправках сети оборудованы специальные уголки Азербайджана.

    Сеть АЗС SOCAR в Румынии расширилась до 100 станций
    Сеть АЗС SOCAR в Румынии расширилась до 100 станций
    Сеть АЗС SOCAR в Румынии расширилась до 100 станций
    Сеть АЗС SOCAR в Румынии расширилась до 100 станций
    Сеть АЗС SOCAR в Румынии расширилась до 100 станций

    Азербайджано-румынские отношения Сеть АЗС Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    Фото
    Rumıniyada SOCAR brendi altında 100-cü YDM istifadəyə verilib
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    SOCAR commissions 100th filling station in Romania
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