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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Азербайджан и Узбекистан обсудили управление финансовыми рисками

    Финансы
    • 30 октября, 2026
    • 14:32
    Азербайджан и Узбекистан обсудили управление финансовыми рисками

    Азербайджан и Узбекистан обсудили риски кибербезопасности, управление финансовыми рисками, методологии оценки и институциональные подходы.

    Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи делегаций центробанков обеих стран в Баку.

    На встречах, проведенных в рамках визита делегации Центрального банка Узбекистана, также представлен опыт страны в выявлении и оценке стратегических и операционных рисков, применении ключевых индикаторов риска ( Key Risk Indicators, KRI), самооценке рисков и контроля (Risk and Control Self-Assessment, RCSA), а также координации процессов управления, рисков и соответствия (Governance, Risk, and Compliance, GRC).

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Özbəkistanla maliyyə risklərinin idarə edilməsini müzakirə edib
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