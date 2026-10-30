Азербайджан и Узбекистан обсудили управление финансовыми рисками
Финансы
- 30 октября, 2026
- 14:32
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Азербайджан и Узбекистан обсудили риски кибербезопасности, управление финансовыми рисками, методологии оценки и институциональные подходы.
Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи делегаций центробанков обеих стран в Баку.
На встречах, проведенных в рамках визита делегации Центрального банка Узбекистана, также представлен опыт страны в выявлении и оценке стратегических и операционных рисков, применении ключевых индикаторов риска ( Key Risk Indicators, KRI), самооценке рисков и контроля (Risk and Control Self-Assessment, RCSA), а также координации процессов управления, рисков и соответствия (Governance, Risk, and Compliance, GRC).
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