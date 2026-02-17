İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Kürün Salyandan keçən hissəsində bir nəfər batıb

    Hadisə
    • 17 fevral, 2026
    • 15:15
    Kürün Salyandan keçən hissəsində bir nəfər batıb

    Kür çayının Salyan şəhəri ərazisindən keçən hissəsində bir nəfər batıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub.

    Kür Salyan Batma

