Kürün Salyandan keçən hissəsində bir nəfər batıb
Hadisə
- 17 fevral, 2026
- 15:15
Kür çayının Salyan şəhəri ərazisindən keçən hissəsində bir nəfər batıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub.
