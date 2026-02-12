Великобритания выделяет 500 млн фунтов стерлингов на противовоздушную оборону Украины
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 12:25
Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о выделении дополнительных 500 млн фунтов стерлингов ($681,4 млн) на усиление противовоздушной обороны Украины.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе.
"Сегодня во второй половине дня я подтверждаю, что Великобритания предоставляет Украине дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону. Мы будем поддерживать вас. Мы будем защищать вас. Мы будем бороться вместе с вами в этой новой эре угроз и жесткой силы", - отметил он.
Хили также подтвердил, что Великобритания будет играть центральную роль в миссии НАТО по безопасности в Арктике, направленной на укрепление безопасности в регионе.
Последние новости
12:41
ГЭЦ объявил дату экзамена по иностранным языкам для соискателей PhDНаука и образование
12:41
В Бангладеш на избирательных участках взорвались бомбы, трое пострадалиВ регионе
12:38
Фото
Представительство УВКБ ООН по Центральной Азии возглавил азербайджанецПроисшествия
12:34
Gemini от Google теперь доступна на азербайджанском языкеИКТ
12:30
Во Франции один человек погиб из-за шторма "Нильс"Другие страны
12:29
BP в 2025 году добыла с Шахдениз 27 млрд кубометров газаЭнергетика
12:25
Великобритания выделяет 500 млн фунтов стерлингов на противовоздушную оборону УкраиныДругие страны
12:20
Утверждены градостроительные регламенты 100 населенных пунктов на освобожденных территорияхИнфраструктура
12:02