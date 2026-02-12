Великобритания выделяет 500 млн фунтов стерлингов на противовоздушную оборону Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о выделении дополнительных 500 млн фунтов стерлингов ($681,4 млн) на усиление противовоздушной обороны Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Сегодня во второй половине дня я подтверждаю, что Великобритания предоставляет Украине дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону. Мы будем поддерживать вас. Мы будем защищать вас. Мы будем бороться вместе с вами в этой новой эре угроз и жесткой силы", - отметил он.

Хили также подтвердил, что Великобритания будет играть центральную роль в миссии НАТО по безопасности в Арктике, направленной на укрепление безопасности в регионе.