Великобритания выделяет 500 млн фунтов стерлингов на противовоздушную оборону Украины

    Другие страны
    12 февраля, 2026
    12:25
    Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о выделении дополнительных 500 млн фунтов стерлингов ($681,4 млн) на усиление противовоздушной обороны Украины.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе.

    "Сегодня во второй половине дня я подтверждаю, что Великобритания предоставляет Украине дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону. Мы будем поддерживать вас. Мы будем защищать вас. Мы будем бороться вместе с вами в этой новой эре угроз и жесткой силы", - отметил он.

    Хили также подтвердил, что Великобритания будет играть центральную роль в миссии НАТО по безопасности в Арктике, направленной на укрепление безопасности в регионе.

    Britaniya Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsi üçün 500 milyon funt sterlinq ayırır
