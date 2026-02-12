İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Britaniya Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsi üçün 500 milyon funt sterlinq ayırır

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 12:36
    Britaniya Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsi üçün 500 milyon funt sterlinq ayırır

    Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün əlavə 500 milyon funt sterlinq (681,4 milyon dollar) ayrıldığını elan edib.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, o, bunu Brüsseldə NATO müdafiə nazirlərinin görüşündən əvvəl bəyan edib.

    "Böyük Britaniya Ukraynaya hava hücumundan müdafiə üçün əlavə yarım milyard funt sterlinq təqdim edir. Biz sizə dəstək olacaq, sizi qoruyacağıq. Biz yeni təhdidlər erasında sizinlə birlikdə mübarizə aparacağıq", - o qeyd edib.

    Hili həmçinin təsdiq edib ki, Böyük Britaniya NATO-nun Arktikadakı təhlükəsizlik missiyasında aparıcı rol oynayacaq. Bu missiya regionda təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə yönəlib.

    Великобритания выделяет 500 млн фунтов стерлингов на противовоздушную оборону Украины
    Britain allocating £500M for Ukraine's air defense

