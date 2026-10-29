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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    AZAL-ın təşkil etdiyi lotereyanın 100 qalibi müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    • 29 oktyabr, 2026
    • 14:48
    AZAL-ın təşkil etdiyi lotereyanın 100 qalibi müəyyən edilib

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) və "Sea Breeze"in birgə təşkil etdiyi "Səma və Dəniz" lotereyasının əsas qalibi baş mükafat olaraq "Sea Breeze Resort" ərazisində yerləşən "Park Lane" yaşayış kompleksində mənzil qazanıb. Lotereya "AZAL Miles" loyallıq proqramının üzvləri arasında keçirilib.

    "Report" AZAL-a istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 28-də canlı yayımda keçirilən elektron tirajın nəticələrinə əsasən, ümumilikdə 100 iştirakçı qalib olub. Mənzillə yanaşı, lotereyanın mükafat fonduna uçuş milləri, "ABB–AZAL Miles Co-brand Infinite" və "Platinum" kartları, "Crocus Fitness Baku"da birillik abunəliklər və "Aghalarov Rest" restoranlar şəbəkəsinin hədiyyə kuponları daxil olub.

    8 iyul – 8 sentyabr tarixlərində keçirilən kampaniya çərçivəsində iştirakçılar aviabilet alışları, millərin toplanması və istifadəsi, eləcə də lotereyanın şərtlərində nəzərdə tutulan digər əməliyyatlar vasitəsilə uduş şansları əldə ediblər. Lotereyada iştirak etmək üçün "AZAL Miles" üzvlərinin şəxsi kabinetlərində kampaniyaya qoşulmaları tələb olunub.

    Bütün qaliblərin siyahısı ilə Azərbaycan Hava Yollarının rəsmi internet səhifəsində tanış olmaq mümkündür.

    AZAL-ın təşkil etdiyi lotereyanın 100 qalibi müəyyən edilib
    AZAL-ın təşkil etdiyi lotereyanın 100 qalibi müəyyən edilib
    AZAL-ın təşkil etdiyi lotereyanın 100 qalibi müəyyən edilib

    Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) Sea Breeze Lotereya
    Foto
    Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи
    Foto
    Azerbaijan Airlines and Sea Breeze announce 100 winners of joint lottery
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    AZAL-ın təşkil etdiyi lotereyanın 100 qalibi müəyyən edilib
    İnfrastruktur
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