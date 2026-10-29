AZAL-ın təşkil etdiyi lotereyanın 100 qalibi müəyyən edilib
- 29 oktyabr, 2026
- 14:48
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"Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) və "Sea Breeze"in birgə təşkil etdiyi "Səma və Dəniz" lotereyasının əsas qalibi baş mükafat olaraq "Sea Breeze Resort" ərazisində yerləşən "Park Lane" yaşayış kompleksində mənzil qazanıb. Lotereya "AZAL Miles" loyallıq proqramının üzvləri arasında keçirilib.
"Report" AZAL-a istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 28-də canlı yayımda keçirilən elektron tirajın nəticələrinə əsasən, ümumilikdə 100 iştirakçı qalib olub. Mənzillə yanaşı, lotereyanın mükafat fonduna uçuş milləri, "ABB–AZAL Miles Co-brand Infinite" və "Platinum" kartları, "Crocus Fitness Baku"da birillik abunəliklər və "Aghalarov Rest" restoranlar şəbəkəsinin hədiyyə kuponları daxil olub.
8 iyul – 8 sentyabr tarixlərində keçirilən kampaniya çərçivəsində iştirakçılar aviabilet alışları, millərin toplanması və istifadəsi, eləcə də lotereyanın şərtlərində nəzərdə tutulan digər əməliyyatlar vasitəsilə uduş şansları əldə ediblər. Lotereyada iştirak etmək üçün "AZAL Miles" üzvlərinin şəxsi kabinetlərində kampaniyaya qoşulmaları tələb olunub.
Bütün qaliblərin siyahısı ilə Azərbaycan Hava Yollarının rəsmi internet səhifəsində tanış olmaq mümkündür.