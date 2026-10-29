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    Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи

    Инфраструктура
    • 29 октября, 2026
    • 14:54
    Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи

    Победитель лотереи "Небо и море" ("Səma və Dəniz"), организованной Azerbaijan Airlines и Sea Breeze среди участников программы лояльности AZAL Miles, выиграл главный приз – квартиру в жилом комплексе Park Lane на территории Sea Breeze Resort.

    Как передает Report, по результатам электронного розыгрыша, состоявшегося 28 сентября в прямом эфире, определены 100 победителей. В призовой фонд лотереи, помимо главного приза – квартиры в жилом комплексе Park Lane, вошли полетные мили, карты ABB-AZAL Miles Co-brand Infinite и Platinum, годовые абонементы в Crocus Fitness Baku, а также подарочные сертификаты сети ресторанов Aghalarov Rest.

    Кампания проходила с 8 июля по 8 сентября 2026 года. В этот период участники получали шансы на выигрыш за приобретение авиабилетов, накопление и использование миль, а также другие операции, предусмотренные условиями лотереи. Для участия в розыгрыше членам программы лояльности AZAL Miles необходимо было подтвердить свое участие в личном кабинете.

    С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте Azerbaijan Airlines.

    Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи
    Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи
    Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи
    ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) Sea Breeze
    Фото
    AZAL-ın təşkil etdiyi lotereyanın 100 qalibi müəyyən edilib
    Фото
    Azerbaijan Airlines and Sea Breeze announce 100 winners of joint lottery
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    Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи
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