Yaponiya Futbol Assosiasiyasının vitse-prezidenti istefa verib
Futbol
- 29 oktyabr, 2026
- 14:44
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Yaponiya Futbol Assosiasiyasının (YFA) vitse-prezidenti, ölkə millisinin sabiq baş məşqçisi Takeşi Okada istefa verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə YFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
YFA həmçinin Okadanın şəxsi bəyanatını da ictimaiyyətə təqdim edib. O, bəyanatında öz prinsiplərindən bəhs edərək, "İdman nəcib olmalıdır" ifadəsini işlədib.
Qeyd edək ki, Takeşi Okada Yaponiya millisinə 1998 və 2010-cu illərdə keçirilən dünya çempionatlarında baş məşqçilik edib. 2010-cu ildə Cənubi Afrikada təşkil olunan mundialda Yaponiya yığması 1/8 finala yüksəlib, lakin penaltilər seriyasında Paraqvaya məğlub olaraq turnirlə vidalaşıb.
Son xəbərlər
15:34
Foto
Əli Əsədov Gürcüstanda işgüzar səfərdədirXarici siyasət
15:32
Foto
"AZCON Holding"in icraçı direktoru Şahin Babayev Çinin "COVEC" şirkətinin nümayəndə heyəti ilə görüşübSənaye
15:26
FIFA Bakıda keçirilən U-15 dünya çempionatı və festivalının təşkilatçılığını yüksək qiymətləndirirFutbol
15:16
Azərbaycanın kamandan oxatma üzrə qadınlardan ibarət yığması Asiya Kubokunda qızıl medal qazanıbFərdi
15:11
Portuqaliya Azərbaycandan neft alışını 45 %-ə yaxın azaldıbEnergetika
14:54
Foto
Azərbaycandan Ukraynaya 1,5 milyon dollarlıq elektrik avadanlıqlarından ibarət humanitar yardım çatdırılıbRegion
14:53
Koşta Avropa Mərkəzi Bankı üçün yeni rəhbərin axtarışına başlayırDigər ölkələr
14:48
Foto
AZAL-ın təşkil etdiyi lotereyanın 100 qalibi müəyyən edilibİnfrastruktur
14:46
Kristin Laqard Avropa Mərkəzi Bankının rəhbəri vəzifəsindən gedəcəyi tarixi açıqlayıbDigər ölkələr