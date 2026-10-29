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    "Azərpambıq" ixrac gəlirlərini 61 %-dən çox artırıb

    ASK
    • 29 oktyabr, 2026
    • 14:30
    Azərpambıq ixrac gəlirlərini 61 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC 48,9 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın oktyabr sayına istinadən xəbər verir.

    Hesabata görə, bu, 2025-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 18,6 milyon ABŞ dolları və ya 61,4 % çoxdur.

    Qeyd edək ki, 9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % artaraq 3,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Xatırladaq ki, "Azərpambıq" 2018-ci ildə yaradılıb. Cəmiyyət pambıq istehsalı, tədarükü, emalı və emaldan alınan məhsulların (pambıq mahlıcı, texniki çiyid, pambıq yağı, köməkçi məhsullar, çiyid cecəsi və s.) satışı ilə məşğul olur. Cəmiyyətin tərkibində 6 pambıq emalı zavodu (Şirvan, Saatlı, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə və Biləsuvarda yerləşirlər), 7 pambıq istehsalı və tədarükü məntəqəsi (Sabirabad, İmişli, Salyan, Ağdam, Tərtər, Goranboy və Ucarda), Biləsuvar rayonunda yerləşən Təcrübə-Sınaq Təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Şirvan Pambıq Emalı Zavodunda texniki çiyiddən yağ emal edən sex mövcuddur.

    Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi MMC Pambıq iplik İxrac İcmalı
    Экспортная выручка "Азерпамбыг" выросла более чем на 61%
    Azerpambig's export revenues rise by more than 61%
    MiniBoss
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