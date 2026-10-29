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    Экспортная выручка "Азерпамбыг" выросла более чем на 61%

    АПК
    • 29 октября, 2026
    • 14:43
    Экспортная выручка Азерпамбыг выросла более чем на 61%

    Объем экспорта продукции ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" составил $48,9 млн в период с января по сентябрь 2026 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский выпуск "Экспортного обзора" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

    Согласно информации, это на $18,6 млн, или на 61,4%, больше по сравнению с 9 месяцами 2025 года.

    Отметим, что за 9 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,2 млрд.

    Азерпамбыг доходы от экспорта Государственный бюджет Азербайджана
    "Azərpambıq" ixrac gəlirlərini 61 %-dən çox artırıb
    Azerpambig's export revenues rise by more than 61%
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