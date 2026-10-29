Экспортная выручка "Азерпамбыг" выросла более чем на 61%
АПК
- 29 октября, 2026
- 14:43
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Объем экспорта продукции ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" составил $48,9 млн в период с января по сентябрь 2026 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский выпуск "Экспортного обзора" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.
Согласно информации, это на $18,6 млн, или на 61,4%, больше по сравнению с 9 месяцами 2025 года.
Отметим, что за 9 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,2 млрд.
"Azərpambıq" ixrac gəlirlərini 61 %-dən çox artırıb
Azerpambig's export revenues rise by more than 61%
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