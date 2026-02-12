ВС РФ нанесли удар по энергообъекту в Одесской области, повреждена подстанция

Российские войска в ночь на 12 февраля атаковали энергетический объект Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) в Одесской области Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Это уже 31-я крупная подстанция нашей компании в Одесской области, которую повредила РФ. Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", - сообщили в ДТЭК.

Сейчас энергетики и спасатели работают на месте удара, продолжается разбор завалов.

"Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - отметили в компании.