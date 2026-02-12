İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Rusiya Odessada enerji obyektinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 11:47
    Rusiya Odessada enerji obyektinə zərbə endirib

    Rusiya hərbçiləri fevralın 12-nə keçən gecə Ukraynanın Odessa vilayətində Donbas Yanacaq-Energetika Şirkətinin enerji obyektinə hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" şirkətə istinadən məlumat yayıb.

    "Bu, artıq Odessa vilayətində şirkətimizin Rusiya tərəfindən zədələnən 31-ci iri yarımstansiyasıdır. Dağıntılar əhəmiyyətlidir. Təmir uzun müddət tələb edəcək", - şirkətdən bildirilib.

    Hazırda energetiklər və xilasedicilər zərbə yerində çalışır, dağıntıların təmizlənməsi davam edir.

    Bildirilib ki, birinci dərəcəli vəzifə - kritik infrastruktur obyektlərinə elektrik enerjisini qaytarmaqdır.

    ВС РФ нанесли удар по энергообъекту в Одесской области, повреждена подстанция

