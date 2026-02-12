Rusiya Odessada enerji obyektinə zərbə endirib
Digər ölkələr
- 12 fevral, 2026
- 11:47
Rusiya hərbçiləri fevralın 12-nə keçən gecə Ukraynanın Odessa vilayətində Donbas Yanacaq-Energetika Şirkətinin enerji obyektinə hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" şirkətə istinadən məlumat yayıb.
"Bu, artıq Odessa vilayətində şirkətimizin Rusiya tərəfindən zədələnən 31-ci iri yarımstansiyasıdır. Dağıntılar əhəmiyyətlidir. Təmir uzun müddət tələb edəcək", - şirkətdən bildirilib.
Hazırda energetiklər və xilasedicilər zərbə yerində çalışır, dağıntıların təmizlənməsi davam edir.
Bildirilib ki, birinci dərəcəli vəzifə - kritik infrastruktur obyektlərinə elektrik enerjisini qaytarmaqdır.
Son xəbərlər
12:57
Türkiyəli məşhur yutuber narkotiklə bağlı istintaq çərçivəsində saxlanılıbRegion
12:57
Euro NCAP-da 5 ulduz alan "Jaecoo" artıq rəsmi olaraq AzərbaycandaBiznes
12:55
AFFA rəhbərliyi UEFA-nın konqresinə qatılıbFutbol
12:54
ICESCO-nun Baş direktoru İlham Əliyevi "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na görə təbrik edibXarici siyasət
12:53
Azərbaycan fermerləri yaxın günlərdə subsidiya almağa başlayacaqASK
12:50
Video
DTX Ramiz Mehdiyev və Abbas Abbasov barəsindəki cinayət işi ilə bağlı detalları açıqlayıbHadisə
12:48
"Sumqayıt" Burkina Faso millisinin üzvünü heyətinə qatıbFutbol
12:47
Ötən il BTC əsaslı xərclərini 2 dəfədən çox artırıbEnergetika
12:47