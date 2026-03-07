İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Orban: Macarıstan Azərbaycana hər bir dəstək göstərməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    • 07 mart, 2026
    • 21:19
    Orban: Macarıstan Azərbaycana hər bir dəstək göstərməyə hazırdır

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Viktor Orban İranın pilotsuz uçuş aparatları ilə Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi hücumu qınadığını vurğulayıb, ölkəmizlə tam həmrəy olduğunu bildirib.

    Macarıstanın hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu deyən Viktor Orban qeyd edib ki, ölkəmiz Macarıstana güvənə bilər, Macarıstan Azərbaycana hər bir dəstək göstərməyə hazırdır.

    Dövlətimizin başçısı telefon zənginə, nümayiş olunan dəstəyə və həmrəylik mövqeyinə görə minnətdarlığını bildirib.

    İlham Əliyev Viktor Orban Naxçıvan aeroportuna dron hücumu
    Орбан: Венгрия готова оказать Азербайджану любую поддержку

    Son xəbərlər

    22:05

    Prezidentin sosial media hesablarında 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı paylaşım edilib

    Daxili siyasət
    22:01
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Kot-d"İvuarda səfərdə olub

    Xarici siyasət
    21:52
    Foto

    İrandan Azərbaycana 10-a yaxın diplomat təxliyə olunub – YENİLƏNİB - 4

    Xarici siyasət
    21:50

    İran ordusu ABŞ bazalarına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    21:32

    Küveytdə qalan hakimlərimiz Vətənə dönüblər

    Hadisə
    21:30

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Səhvlərimizi aradan qaldırmağa çalışacağıq"

    Futbol
    21:19

    Orban: Macarıstan Azərbaycana hər bir dəstək göstərməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    21:18
    Foto

    Türk dövlətləri Azərbaycan və Türkiyəyə güclü dəstəklərini ifadə ediblər

    Xarici siyasət
    21:15

    ABŞ İranın Azərbaycana qarşı PUA hücumlarını pisləyib, həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti