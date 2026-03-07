Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Орбан: Венгрия готова оказать Азербайджану любую поддержку

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 21:55
    Орбан: Венгрия готова оказать Азербайджану любую поддержку

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 марта позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, Виктор Орбан подчеркнул, что осуждает атаку, совершенную Ираном против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, и заявил о полной солидарности с нашей страной. Отметив, что Венгрия всегда находится рядом с Азербайджаном, Виктор Орбан сказал, что наша страна может полагаться на Венгрию, которая готова оказать Азербайджану любую поддержку.

    Глава нашего государства выразил признательность за телефонный звонок, проявленную поддержку и позицию солидарности.

    Ильхам Алиев Венгрия Азербайджан телефонный звонок Удар по аэропорту Нахчывана
    Orban: Macarıstan Azərbaycana hər bir dəstək göstərməyə hazırdır
    Ты - Король

    Последние новости

    21:55

    Орбан: Венгрия готова оказать Азербайджану любую поддержку

    Внешняя политика
    21:54

    Беспилотники "Хезболлах" атаковали НПЗ в Хайфе

    Другие страны
    21:46

    Азербайджанские судьи ФИФА вернулись из Кувейта на родину

    Происшествия
    21:36

    Израиль за двое суток нанес 300 ударов по объектам в Иране

    Другие страны
    21:25
    Фото

    Тюркские государства выразили решительную поддержку Азербайджану и Турции

    Внешняя политика
    21:20

    США осудили атаки иранских беспилотников на территорию Азербайджана

    Внешняя политика
    21:10

    В Манаме из-за иранских ударов произошел пожар

    Другие страны
    21:07

    Главы МИД ОТГ выступили с совместным заявлением по ситуации на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:56

    Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей