Орбан: Венгрия готова оказать Азербайджану любую поддержку
Внешняя политика
- 07 марта, 2026
- 21:55
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 марта позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, Виктор Орбан подчеркнул, что осуждает атаку, совершенную Ираном против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, и заявил о полной солидарности с нашей страной. Отметив, что Венгрия всегда находится рядом с Азербайджаном, Виктор Орбан сказал, что наша страна может полагаться на Венгрию, которая готова оказать Азербайджану любую поддержку.
Глава нашего государства выразил признательность за телефонный звонок, проявленную поддержку и позицию солидарности.
