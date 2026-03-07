İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ İranın Azərbaycana qarşı PUA hücumlarını pisləyib, həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    • 07 mart, 2026
    • 21:15
    ABŞ İranın Azərbaycana qarşı PUA hücumlarını pisləyib, həmrəyliyini ifadə edib

    ABŞ Dövlət Departamenti İranın Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumlarını pisləyən bəyanat yayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bəyanatda deyilir:

    "Amerika Birləşmiş Ştatları 5 mart tarixində İranın Azərbaycan Respublikasına qarşı, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanını və uşaq məktəbini hədəf alan, günahsız mülki şəxslərin xəsarət almasına və vacib mülki infrastruktura ziyan vurmasına gətirib çıxaran səbəbsiz pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumunu qətiyyətlə pisləyir.

    Bu hücumlar Azərbaycanın suverenliyinin kobud şəkildə pozulması və İranın təcavüzünün lazımsız şəkildə artırılmasıdır.

    Amerika Birləşmiş Ştatları bu təhdidlərə qarşı Azərbaycanla tam həmrəydir. Bölgədəki tərəfdaşlarımızın ərazisinə edilən hücumlar qəbuledilməzdir və ABŞ-nin həmin tərəfdaşlara qətiyyətli dəstəyi ilə qarşılanacaq", - deyə bəyanatda vurğulanır.

    ABŞ Azərbaycan İran Naxçıvan aeroportuna dron hücumu
    США осудили атаки иранских беспилотников на территорию Азербайджана

    Son xəbərlər

    22:05

    Prezidentin sosial media hesablarında 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı paylaşım edilib

    Daxili siyasət
    22:01
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Kot-d"İvuarda səfərdə olub

    Xarici siyasət
    21:52
    Foto

    İrandan Azərbaycana 10-a yaxın diplomat təxliyə olunub – YENİLƏNİB - 4

    Xarici siyasət
    21:50

    İran ordusu ABŞ bazalarına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    21:32

    Küveytdə qalan hakimlərimiz Vətənə dönüblər

    Hadisə
    21:30

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Səhvlərimizi aradan qaldırmağa çalışacağıq"

    Futbol
    21:19

    Orban: Macarıstan Azərbaycana hər bir dəstək göstərməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    21:18
    Foto

    Türk dövlətləri Azərbaycan və Türkiyəyə güclü dəstəklərini ifadə ediblər

    Xarici siyasət
    21:15

    ABŞ İranın Azərbaycana qarşı PUA hücumlarını pisləyib, həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti