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    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 31 %-dən çox artıb

    Sənaye
    • 29 oktyabr, 2026
    • 13:18
    AzerGoldun ixrac gəlirləri 31 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "AzerGold" QSC 217,1 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın oktyabr buraxılışına istinadən xəbər verir.

    Bu, 2025-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 51,5 milyon ABŞ dolları və ya 31,1 % çoxdur.

    Qeyd edək ki, 9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % artaraq 3,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    AzerGold QSC Qızıl ixracı İxrac gəlirləri
    Экспортные доходы AzerGold выросли более чем на 31%
    AzerGold's export revenues rise by more than 31%
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