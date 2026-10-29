"AzerGold"un ixrac gəlirləri 31 %-dən çox artıb
Sənaye
- 29 oktyabr, 2026
- 13:18
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "AzerGold" QSC 217,1 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.
"Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın oktyabr buraxılışına istinadən xəbər verir.
Bu, 2025-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 51,5 milyon ABŞ dolları və ya 31,1 % çoxdur.
Qeyd edək ki, 9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % artaraq 3,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Экспортные доходы AzerGold выросли более чем на 31%
AzerGold's export revenues rise by more than 31%
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