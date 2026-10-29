Экспортные доходы AzerGold выросли более чем на 31%

AzerGold в январе-сентябре этого года экспортировало продукцию на сумму $217,1 млн, что на $51,5 млн, или на 31,1%, больше по сравнению с 9 месяцами 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский обзор экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Отметим, что за 9 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 20,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года до $3,2 млрд.