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    Экспортные доходы AzerGold выросли более чем на 31%

    Промышленность
    • 29 октября, 2026
    • 13:26
    Экспортные доходы AzerGold выросли более чем на 31%

    AzerGold в январе-сентябре этого года экспортировало продукцию на сумму $217,1 млн, что на $51,5 млн, или на 31,1%, больше по сравнению с 9 месяцами 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский обзор экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

    Отметим, что за 9 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 20,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года до $3,2 млрд.

    ЗАО AzerGold Экспорт золота из Азербайджана
    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 31 %-dən çox artıb
    AzerGold's export revenues rise by more than 31%
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