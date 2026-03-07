США осудили атаки иранских беспилотников на территорию Азербайджана

Госдепартамент США осудил удары иранских беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Соединенные Штаты Америки решительно осуждают безосновательную атаку беспилотных летательных аппаратов Ирана 5 марта на Азербайджанскую Республику, направленную против Нахчыванского международного аэропорта и детской школы, которая привела к ранениям невинных мирных жителей и нанесению ущерба важной гражданской инфраструктуре. Эти атаки являются грубым нарушением суверенитета Азербайджана и ненужной эскалацией иранской агрессии.

США полностью солидарны с Азербайджаном перед лицом этих угроз. Атаки на территории наших партнеров в регионе неприемлемы и будут встречены решительной поддержкой этих партнеров со стороны США".