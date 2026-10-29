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    Paşinyan: Müstəqillik Bəyannaməsinin mətni antidövlət xarakterlidir

    Region
    • 29 oktyabr, 2026
    • 13:28
    Paşinyan: Müstəqillik Bəyannaməsinin mətni antidövlət xarakterlidir

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin Müstəqillik Bəyannaməsinin mətninin dövlət əleyhinə olduğunu hesab edir.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə brifinqdə bildirib.

    "Bu mətnlə müstəqil dövlətin mövcudluğu qeyri-mümkündür", - Paşinyan deyib.

    O qeyd edib ki, ölkənin yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi "Mülki müqavilə" partiyasının seçkiqabağı proqramına daxil idi. Baş nazir əlavə edib ki, konstitusiyanın yeni layihəsi yaxın vaxtlarda dərc olunacaq.

    Paşinyan hakimiyyət və müxalifət arasında konstitusiya islahatları ilə bağlı fikir ayrılıqları fonunda ölkədə növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi ehtimalının az olduğunu bildirib. Bununla belə, o, müxalifətin rədd edə bilməyəcəyi təkliflə çıxış edəcəyi vədini verib. Lakin hansı təklifdən söhbət getdiyini dəqiqləşdirməyib.

    Nikol Paşinyan Ermənistan
    Пашинян: Текст Декларации независимости Армении носит антигосударственный характер
    Pashinyan: Armenia's Declaration of Independence has an anti-state character
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