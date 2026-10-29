Пашинян: Текст Декларации независимости Армении носит антигосударственный характер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает текст декларации независимости страны антигосударственным.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он заявид во время брифинга.

"С этим текстом невозможно существование независимого государства", - сказал Пашинян.

Он отметил, что принятие новой Конституции страны входило в предвыборную программу партии "Гражданский договор". Новый проект Конституции будет опубликован в ближайшее время.

Пашинян сказал, что считает низким вероятность проведения досрочных выборов в стране на фоне разногласий между властями и оппозицией по конституционной реформе. При этом он обещает "сделать оппозиции предложение, от которого она просто не сможет отказаться". Пашинян не уточнил о каком предложении идет речь.