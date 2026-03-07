İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Macarıstana uduzub

    Digər
    • 07 mart, 2026
    • 21:12
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Macarıstana uduzub

    Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığması bu gün DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, C Liqasının 3-cü qrupunda yer alan Siyasət Əsgərovun komandası səfərdə Macarıstan millisi ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 1:0.

    Qeyd edək ki, milli seçmə mərhələdəki ilk görüşündə Şimali Makedoniya kollektivi üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanmışdı.

    Qadın Futbol Macarıstan millisi

