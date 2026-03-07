Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Macarıstana uduzub
Digər
- 07 mart, 2026
- 21:12
Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığması bu gün DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, C Liqasının 3-cü qrupunda yer alan Siyasət Əsgərovun komandası səfərdə Macarıstan millisi ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 1:0.
Qeyd edək ki, milli seçmə mərhələdəki ilk görüşündə Şimali Makedoniya kollektivi üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanmışdı.
Son xəbərlər
22:05
Prezidentin sosial media hesablarında 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı paylaşım edilibDaxili siyasət
22:01
Foto
Azərbaycan nümayəndə heyəti Kot-d"İvuarda səfərdə olubXarici siyasət
21:52
Foto
İrandan Azərbaycana 10-a yaxın diplomat təxliyə olunub – YENİLƏNİB - 4Xarici siyasət
21:50
İran ordusu ABŞ bazalarına zərbələr endiribDigər ölkələr
21:32
Küveytdə qalan hakimlərimiz Vətənə dönüblərHadisə
21:30
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Səhvlərimizi aradan qaldırmağa çalışacağıq"Futbol
21:19
Orban: Macarıstan Azərbaycana hər bir dəstək göstərməyə hazırdırXarici siyasət
21:18
Foto
Türk dövlətləri Azərbaycan və Türkiyəyə güclü dəstəklərini ifadə ediblərXarici siyasət
21:15