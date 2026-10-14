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    Elnur Əliyev: "18 yerli müəssisəyə transformasiya yol xəritəsi hazırlanıb"

    Biznes
    • 14 oktyabr, 2026
    • 11:25
    Elnur Əliyev: 18 yerli müəssisəyə transformasiya yol xəritəsi hazırlanıb

    Azərbaycanda 2030-cu ilə qədər qabaqcıl müəssisələrin rəqəmsal "yaşıl transformasiya" üzrə fərdi yol xəritələrinin hazırlanması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev Bakıda keçirilən III Milli Rəqabət Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, rəqabət qabiliyyətinin daha bir mühüm tərəfi müəssisələrin texnoloji hazırlığıdır: "4-cü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin icra etdiyi proqram çərçivəsində bu il 18 yerli müəssisə üçün transformasiya yol xəritəsi hazırlanıb. 2030-cu ilə qədər dövlət maliyyələşməsi hesabına qabaqcıl müəssisələrin rəqəmsal hazırlığının qiymətləndirilməsi, rəqəmsal "yaşıl transformasiya" üzrə fərdi yol xəritələrinin hazırlanması nəzərdə tutulur. Texnologiyaya qoyulan sərmayə isə kadr hazırlığı ilə tamamlanmalıdır".

    Elnur Əliyev III Milli Rəqabət Forumu
    Эльнур Алиев: Готова дорожная карта по трансформации 18 предприятий
    Elnur Aliyev: Transformation roadmaps prepared for 18 local enterprises
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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