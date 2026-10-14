Эльнур Алиев: Готова дорожная карта по трансформации 18 предприятий

В Азербайджане к 2030 году планируется подготовить индивидуальные дорожные карты цифровой и "зеленой" трансформации ведущих предприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на III Национальном форуме по конкуренции в Баку.

По его словам, еще одним важным аспектом конкурентоспособности является технологическая готовность предприятий:

"В этом году в рамках программы, реализуемой Центром анализа и координации IV промышленной революции, подготовлена ​​дорожная карта трансформации для 18 местных предприятий. К 2030 году планируется за счет государственного финансирования оценить цифровую готовность ведущих предприятий и подготовить индивидуальные дорожные карты цифровой и "зеленой" трансформации. Инвестиции в технологии должны быть дополнены подготовкой кадров".