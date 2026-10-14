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    Эльнур Алиев: Готова дорожная карта по трансформации 18 предприятий

    Бизнес
    • 14 октября, 2026
    • 11:50
    Эльнур Алиев: Готова дорожная карта по трансформации 18 предприятий

    В Азербайджане к 2030 году планируется подготовить индивидуальные дорожные карты цифровой и "зеленой" трансформации ведущих предприятий.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на III Национальном форуме по конкуренции в Баку.

    По его словам, еще одним важным аспектом конкурентоспособности является технологическая готовность предприятий:

    "В этом году в рамках программы, реализуемой Центром анализа и координации IV промышленной революции, подготовлена ​​дорожная карта трансформации для 18 местных предприятий. К 2030 году планируется за счет государственного финансирования оценить цифровую готовность ведущих предприятий и подготовить индивидуальные дорожные карты цифровой и "зеленой" трансформации. Инвестиции в технологии должны быть дополнены подготовкой кадров".

    Цифровая трансформация Министерство экономики Азербайджана Эльнур Алиев Национальный форум по конкуренции
    Elnur Əliyev: "18 yerli müəssisəyə transformasiya yol xəritəsi hazırlanıb"
    Elnur Aliyev: Transformation roadmaps prepared for 18 local enterprises
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