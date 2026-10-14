İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan Laosa bərpa olunan enerjinin birgə inkişafını təklif edib

    Energetika
    • 14 oktyabr, 2026
    • 10:57
    Azərbaycan Laosa bərpa olunan enerjinin birgə inkişafını təklif edib

    Azərbaycan Laosdan olan şirkətlərə ölkənin sənaye parklarında və Ələt Azad İqtisadi Zonasında istehsal müəsisələri təşkil etməyi təklif edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın iqtisadiyyat nazirinin müavini Anar Axundov Azərbaycan-Laos biznes-forumunda bildirib.

    "Laos hidroenergetika sahəsində əhəmiyyətli təcrübəyə malikdir. Azərbaycan isə enerji resurslarının etibarlı təchizatçısı kimi çıxış edir və günəş, külək və hidroenerji istehsalı üzrə güclərini fəal şəkildə artırır. Bizim bərpa olunan enerji mənbələri, enerji şəbəkələrinin idarə edilməsi, elektrik enerjisi ticarəti və enerji səmərəliliyinin artırılması sahəsində əməkdaşlıq imkanlarımız var", - A.Axundov vurğulayıb.

    Nazir müavini hər iki ölkənin işgüzar dairələri arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafının qarşılıqlı faydalı olacağına əminliyini ifadə edib.

    Anar Axundov Bərpa olunan enerji mənbələri Ələt Azad İqtisadi Zonası Azərbaycan-Laos biznes-forumu
    Азербайджан предложил Лаосу совместное развитие возобновляемой энергетики
    Azerbaijan proposes joint development of renewable energy with Laos
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:55
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Qırğızıstan XTQ-ləri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Hərbi
    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:33
    Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığına xələl gətirəcək hər cür hərəkətin qarşısı alınmalıdır
    Xarici siyasət
    16:32
    Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə cəza sərtləşdirilib
    Region
    16:18
    "DigiTravel" ilə aviabiletləri də indi alıb, sonra ödəyin!
    Maliyyə
    16:18
    EHF Avropa Kuboku: "Kür"ün növbəti mərhələdəki rəqibi bəlli olub
    Komanda
    16:18
    Foto
    İsrail Prezidenti İsxak Hersoq Azərbaycana səfərə gəlib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti