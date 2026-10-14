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    Азербайджан предложил Лаосу совместное развитие возобновляемой энергетики

    Энергетика
    • 14 октября, 2026
    • 10:43
    Азербайджан предложил Лаосу совместное развитие возобновляемой энергетики

    Азербайджан предлагает компаниям из Лаоса организовывать производственные мощности в промышленных парках республики и в свободной экономической зоне Алят.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на Азербайджано-лаосском бизнес-форуме.

    "Лаос располагает значительным опытом в области гидроэнергетики, тогда как Азербайджан выступает в роли надежного поставщика энергоресурсов и активно наращивает мощности по генерации солнечной, ветровой и гидроэнергии. У нас есть возможности для взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии, управления энергетическими сетями, торговли электроэнергией и повышения энергоэффективности", - подчеркнул А.Ахундов.

    Замминистра высказал убежденность в том, что развитие партнерских связей между деловыми кругами обеих стран будет взаимовыгодным.

    Анар Ахундов Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Азербайджано-лаосский бизнес-форум
    Azərbaycan Laosa bərpa olunan enerjinin birgə inkişafını təklif edib
    Azerbaijan proposes joint development of renewable energy with Laos
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