Азербайджан предложил Лаосу совместное развитие возобновляемой энергетики

Азербайджан предлагает компаниям из Лаоса организовывать производственные мощности в промышленных парках республики и в свободной экономической зоне Алят.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на Азербайджано-лаосском бизнес-форуме.

"Лаос располагает значительным опытом в области гидроэнергетики, тогда как Азербайджан выступает в роли надежного поставщика энергоресурсов и активно наращивает мощности по генерации солнечной, ветровой и гидроэнергии. У нас есть возможности для взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии, управления энергетическими сетями, торговли электроэнергией и повышения энергоэффективности", - подчеркнул А.Ахундов.

Замминистра высказал убежденность в том, что развитие партнерских связей между деловыми кругами обеих стран будет взаимовыгодным.